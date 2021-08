Weil am Rhein Kleine Detektive auf Spurensuche

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Seit Montag steht der Spielbus auf dem Gelände des Spielplatzes am Haltinger Bromenackerweg. Das Motto lautet „Auf den Spuren von Detektiv Conan“. „Am ersten Tag haben wir Detektivkompasse, Kameras aus Papier und Fernrohre gebastelt“, berichtet Christian Holz, der eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher macht und für das Programm verantwortlich zeichnet. Am Dienstag lernten die jungen Besucher, wie man mit Zitronensaft in Geheimschrift schreiben kann. Eine Geheimsprache mit Hilfe einer Caesar-Scheibe verschlüsseln stand am Mittwoch an und gestern wurden Phantombilder gemalt und Origamis gefaltet.