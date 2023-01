Weil am Rhein Kleine Kartons für großes Projekt

Möglicherweise bald grenzüberschreitend

Etwa 60 kleine Kunstwerke haben es nicht mehr in die Gesamtkomposition geschafft, da sie nach der Deadline für die Fertigstellung von „Zusammen 2023“ eingegangen sind. Sie sollen laut Scheurer für die Auflage im nächsten Jahr verwendet werden. Zugleich stellt er in Aussicht, das Projekt in den kommenden Jahren auszuweiten. „Ich habe eine Vision.“ Denn es sei aus seiner Sicht vorstellbar, auch grenzüberschreitend zu arbeiten und die Schweiz und Frankreich in das Kunstprojekt mit einzubeziehen.

Indes war die Beteiligung in der 3-Länder-Stadt bei der diesjährigen Auflage bereits beachtlich. Denn 1305 Bürger haben mitgemacht, nachdem es 2021 zunächst 350 und ein Jahr später dann 580 kleine Kunstwerke für die Gestaltung des Mosaiks gegeben hatte. Wie Spörrer erklärt, habe die hohe Beteiligung in diesem Jahr auch damit zu tun, dass die Kieswerk-Künstler diesmal auch an Schulen herangetreten waren.

Darüber hinaus lade das Projekt aber auch schon allein deshalb zum Mitmachen ein, weil der Kreativität kaum Grenzen gesetzt sind und es ein niederschwelliges Angebot ist. Spörrer: „Es ist ein wahrlich inklusives Projekt. Denn unabhängig von Alter, Einkommen Herkunft oder Bildung ist die Teilnahme möglich.“