Mit einer eigene Einschulungsfeier sind die Fünftklässler an der Realschule Dreiländereck am Dienstag willkommen geheißen worden. Die Veranstaltung stellte den feierlichen Beginn eines neuen, aufregenden Kapitels für die neuen Schülerinnen und Schüler dar, schreibt Schulleiterin Tatjana Ullrich. Die Lehrkräfte sorgten mit einem bunten Programm für Unterhaltung und spannende Einblicke in den Schulalltag. Musikalische Darbietungen und humorvolle Beiträge der älteren Jahrgänge begeisterten die „Neuen“ und ihre Familien. Ein besonderes Highlight war die Übergabe der Schultüten, die mit viel Liebe von den Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen vorbereitet wurden. Diese kleinen Überraschungen symbolisieren den Start in das neue Leben an der Realschule.