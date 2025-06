Weil am Rhein: „Kleines Blaulicht-Zentrum“ kommt

Klaus-Michael Effert, Vorsitzender des DRK Weil am Rhein-Haltingen und Stephan Matt in Vertretung des DLRG-Vorsitzenden Dominik Pätz waren mit einigen ihrer Mitglieder bei der Gemeinderatssitzung dabei und bedankten sich beim Rat in aller Form für die Lösung ihrer Raumprobleme. Dieser Kauf mache die Verbundenheit der Stadt Weil am Rhein mit dem DRK-Ortsverband deutlich. „Erstens kommt es anders und vor allem früher als gedacht“ textete er launig in Ablehnung an Wilhelm Busch und richtete lobende Worte an Oberbürgermeisterin Diana Stöcker: „Sie haben Taten gezeigt.“ Alles sei nun an einer Stelle, lobte der Vorsitzende, hatte doch das DRK zuvor Fahrzeuge und Materialien an verschiedenen Orten im Stadtgebiet gelagert. „Hier sind wir schnell einsatzbereit, um Menschen zu helfen. Wir haben genügend Platz für Fortbildungen und Schulungen. Dem Dank Efferts an die Oberbürgermeisterin und an das Ratsrund schloss sich Stephan Matt, Leiter Einsatz bei der DLRG Weil am Rhein an. Seit 1989 sei die DLRG auf Raumsuche. Damals wurden den Wasserrettern zwei Garagen am Laguna zur Verfügung gestellt – als Provisorium für fünf Jahre. Nun, 36 Jahre später, stünden die Fahrzeuge immer noch dort, eigene Schulungs- und Vereinsräume hatte die DLRG bisher nicht.