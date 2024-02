Weil am Rhein: Kleintransporter fährt auf Auto auf

Ein Leichtverletzter sowie hoher Sachschaden waren das Resultat eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 13.40 Uhr an einer Weiler Kreuzung ereignete. Der 62-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf eine vor ihm fahrendes Auto auf, heißt es im Polizeibericht. Ein 49-jähriger Mitfahrer, der bei ihm auf der Rückbank saß, wurde leicht verletzt. Nach Sachlage war er nicht angeschnallt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Schweiz ins Unispital.