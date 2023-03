Weil am Rhein Klima- contra Denkmalschutz bei Photovoltaikanlagen

Ötlingens Ortsvorsteher Günther Kessler wies in der Ortschaftsratssitzung noch darauf hin, dass er bereits mit Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher im Gespräch sei. „Jemand vom Denkmalamt soll kommen, so dass wir unsere Fragen stellen können“, so seine Forderung. Übrigens: Auch er habe einen Antrag auf eine Photovoltaikanlage gestellt, der abgelehnt wurde.