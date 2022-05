Weil am Rhein Klimawandel aus dem All betrachtet

Die Ausstellung umfasst aber nicht nur die mit einem Abstand von 15 Minuten übertragenen Live-Aufnahmen eines Satelliten, sondern auch andere großformatige Aufnahmen, „die allesamt die Folgen des menschlichen Handelns und deren Auswirkungen auf die Natur abbilden“, erklärt der Haltinger. In einer Bilderabfolge werden beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels auf den Tschadsee in der Sahelzone in zeitlicher Abfolge präsentiert. „Die Bilder machen deutlich, wie der See, der ursprünglich die Größe Mecklenburg-Vorpommerns hatte, auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist.“ Nicht mehr viel an Wasser sei im Süden übrig – die Folge seien erbitterte Wasserkriege, so Hecker. Daneben werden auch ein Bewässerungsprojekt aus Saudi-Arabien, sowie die Abholzung des Regenwaldes präsentiert – mithilfe der Bilder, die die Umweltsatelliten liefern.

Derzeit kann der Rechner die Bilder eines Satelliten, der die Ausdehnung vom Nord- zum Südpol abdeckt, abbilden. Alle 15 Minuten empfängt die Satellitenschüssel neue Bilder. Diese werden dann in einem nächsten Schritt decodiert und so zugänglich gemacht, erklärt Hecker das Vorgehen. Anschließend laufen sie über einen Rechner, der die Daten abruft und die Bilder für die Präsentation aufbereitet. Ähnlich einem überdimensionalen Fernseher zeigt der Monitor den Besuchern also aktuelle Bilder, die auch als Infrarot-Bild oder als Video die Erde aus dem Weltall zeigen.

Die ein oder anderen Bilder hatten in den vergangenen Tagen seit Beginn der 17-tägigen Ausstellung zu diversen Diskussionen mit Besucher geführt, weiß Hecker zu berichten.

Denn Umweltschutz spreche nahezu jeden Betrachter an – wenn auch in unterschiedlicher Weise.

Noch bis zum Sonntag, 8. Mai, können Interessierte die Aufnahmen von oben betrachten.

Wichtige Instrumente der Wissenschaft

Sogenannte Erdbeobachtungs- und Umweltforschungssatelliten liefern seit Beginn der 1960er-Jahre physikalische Messdaten zum Zustand der Atmosphäre sowie von Wasser-, Eis- und Landflächen. Sie stellen wichtige Instrumente der Wissenschaft dar – denn die gelieferten Bilder und Daten aus dem All machen komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen im System Erde sichtbar und helfen, diese zu verstehen, erklären die Verantwortlichen der Ausstellung.