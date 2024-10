Wer sein Auto entgegen den Verkehrsvorschriften geparkt hat und erwischt wird, bekommt vom Gemeindevollzugsdienst der Stadt Weil am Rhein zukünftig eine orangene Hinweiskarte unter den Scheibenwischer geklemmt. Auf dieser ist ein QR-Code aufgedruckt, der zum entsprechenden Online-Portal führt. Mit diesem und den Zugangsdaten (Passwort und Kfz-Kennzeichen) kann der Verkehrsteilnehmer am Folgetag den Fall online aufrufen, erfahren, welche Ordnungswidrigkeit ihm zur Last gelegt wird, und bezahlen, teilt die Stadt mit. Weiterhin besteht die Möglichkeit, noch am gleichen Tag die Verwarnung im Rathaus zu bezahlen (zu den Öffnungszeiten). Im Rahmen der Online-Anhörung haben Betroffene oder Zeugen in Verwarnungs- und Bußgeldverfahren die Möglichkeit, sich über einen Zugangscode im Online-Portal unter www.weil-am-rhein.de/owi anzumelden. Dort können sie Beweisfotos aufrufen und sich zum Verfahren äußern. So entfallen Postwege und Portokosten.