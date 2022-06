Weil am Rhein. Unter weitestgehend „normalen Bedingungen“ konnten in den vergangenen zwei Wochen alle Kinder und Jugendlichen ihre Prüfungen in verschiedenen Disziplinen ablegen, teilte Übungsleiter Warken mit. Aufgrund der Pandemie hatten viele Trainingseinheiten improvisiert werden müssen, entsprechend war auch das Prüfungsprogramm angepasst worden. In kleinen Gruppen legten die Kinder und Jugendlichen ihre Prüfungen ab. An einem Mittwochabend traten die jüngeren Kinder sowie die jugendlichen Anfänger an. Die Gruppe der fortgeschrittenen Jugendlichen wurden an zwei Tagen, mit Übernachtung im Dojo, geprüft.

Erfolgreiche Prüflinge