Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 66-jähriger Fußgänger sind am Freitag gegen 20.20 Uhr auf dem Rathausplatz in der Nähe einer Gaststätte kollidiert und gestürzt. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.