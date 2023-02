Ein 55-jähriger Autofahrer soll am Dienstag kurz vor 20 Uhr, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, in den zweispurigen Kreisverkehr der B 3/Nordwestumfahrung eingefahren sein und ist mit einem 67-jährigen Autofahrer kollidiert. Der 55-Jährige befuhr die B 3 von Binzen kommend, der 67-Jährige fuhr zuvor von der Dorfstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Es wurde niemand verletzt.