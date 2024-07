Als er am Freitag gegen 11 Uhr in der Hauptstraße in Friedlingen aus seinem Fahrzeug stieg, hat ein 66-jähriger Mann vermutlich nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet. Er übersah er eine von hinten kommende 35-jährige Autofahrerin. Deren Wagen kollidierte mit der Fahrzeugtür des Mannes. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18 000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenverkehr umgeleitet werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.