Eine 85-jährige Autofahrerin kam in der Hauptstraße am Donnerstag, 15. Februar, kurz nach 12 Uhr, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrradfahrerinnen. Die 85-Jährige befuhr die Hauptstraße in Richtung Alt-Weil, als sie bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Hauptstraße/Bühlstraße auf die Gegenfahrbahn kam. Im weiteren Verlauf kollidierte die 85-Jährige mit zwei ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrradfahrerinnen. An einem Peitschenmast kam ihr Wagen zum Stehen. Die 26-jährige Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt. Die 55-jährige Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro.