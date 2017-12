Weil am Rhein Koloss von 5000 Tonnen verschoben

Das 5000 Tonnen schwere Brückenbauwerk für die Nordwestumfahrung ist gestern Nachmittag mithilfe von Hydraulikzylindern und hydraulischen Pressen in seine endgültige Position unter die Behelfsbrücken geschoben worden. Innerhalb einer halben Stunde wurde die 25 Meter lange Distanz bewältigt.

Von Siegfried Feuchter

Weil am Rhein. Das war eine Herausforderung für die Ingenieure, die jedoch mit Maßarbeit bewältigt wurde. Auf zwei Stahlgleitbahnen seitlich des 2,6 Millionen Euro teuren Rahmenbauwerks, das die Mitarbeiter der Firma Schleith in den zurückliegenden Monaten hergestellt haben, wurde der Betonkoloss bei laufendem Bahnbetrieb Meter für Meter unter die Hilfsbrücken in die vorgesehene Position geschoben. 13 Lastmodule mit hydraulischen Pressen wurden auf beiden Seiten des Bauwerks eingesetzt. Die Hilfsbrücken­konstruktion wurde bereits an Ostern und Pfingsten 2016 während Sperrpausen eingebaut, während das Rahmenbauwerk in diesem Jahr hergestellt wurde.

Jörg Breidenstein, Projektleiter der Bahn, und Christian Kühnel, Bauleiter der Firma Schleith, beschrieben vor der Presse und in Anwesenheit vom Ersten Bürgermeister Christoph Huber und Ortsvorsteher Michael Gleßner den besonderen Moment des Einschubs wie folgt: Vor dem Einschieben heben die hydraulischen Pressen das Bauwerk um fünf Zentimeter an und lösen es vom Baugrund. Auf einer Eisschicht, erzeugt aus flüssigem Stickstoff, wird es anschließend auf den Stahlgleitbahnen um 25 Meter in seine endgültige Position verschoben. Dort wird der Koloss auf die vorbereiteten Fundamente abgesenkt, bis es vollflächig aufliegt. Die Verschubanlage wird dann vollständig zurückgebaut.

Alles klappte wie am Schnürchen. Mitarbeiter von Bahn und Firma Schleith freuten sich.

Bis im Mai kommenden Jahres soll das Rahmenbauwerk vollständig fertiggestellt sein. Das heißt, es müssen noch die Flügelwände hergestellt und die Baugrube verfüllt werden. Danach wird die Stadt die zweispurige Straße (Wirtschaftsweg) mit Radweg bauen. Rund 500 000 Euro sind dafür veranschlagt. Die Gesamtkosten für das Kreuzungsbauwerk, für das die Stadt aufkommen muss, liegen bei rund fünf Millionen Euro. Davon erhält Weil am Rhein, wie Huber am Rande sagte, rund drei Millionen Euro als Ersatz für die abgerissene Festhallenbrücke.

Die Hilfsbrücken können erst 2019 ausgebaut werden.