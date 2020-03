Weil am Rhein Kommunalpolitiker der klaren Worte

Weg ins Dreiländereck

Nach dem Verkauf des Unternehmens an einen Klebstoffproduzenten machte Wolfgang Roth-Greiner bei Wacker Chemie mit Hauptsitz in München Karriere. Insgesamt 35 Jahre war er in leitender Stellung tätig. Frankfurt, Basel, Liestal, München und Düsseldorf waren seine beruflichen Stationen, wobei er am längsten in der Schweiz war, nämlich 23 Jahre lang.

Da er sich in dem Unternehmen schnell einen sehr guten Ruf erwarb, avancierte er bereits mit 29 Jahren zum Geschäftsführer. Sein berufliches Engagement mit der Leitung der Niederlassung in Basel und später Liestal war auch der Grund, weshalb es ihn und seine Frau Anita, ebenfalls eine Pfälzerin, ins Dreiländereck verschlug. Das war im Mai 1974. Zuerst lebte das Ehepaar, das zwei erwachsene Kinder und vier Enkel hat, wobei die Tochter in den USA verheiratet ist, drei Jahre in Inzlingen. Dann wurde ein eigenes Haus an der Beethovenstraße in Weil am Rhein bezogen. Wolfgang Roth-Greiner wurde in der Grenzstadt schnell heimisch, wozu auch sein ehrenamtliches Engagement beitrug.

Interesse an Politik

Geprägt durch sein liberales Elternhaus und motiviert durch seinen Geschichtslehrer im Gymnasium, interessierte er sich schon in jungen Jahren für Politik. Mit 16 Jahren trat er in Zweibrücken den Jungdemokraten bei, drei Jahre später der FDP. Freiheit und Selbstbestimmung sowie Bürger- und Menschenrechte sind ihm bei seinem parteipolitischen Engagement seit jeher wichtige Anliegen.

Nicht nur in Zweibrücken übernahm der Jubilar Verantwortung und den Vorsitz der Freien Demokraten. Das tat er später ebenso in Weil. Elfeineinhalb Jahre führte er in der Grenzstadt den FDP-Stadtverband, wobei er zuvor schon einige Jahre stellvertretender Vorsitzender war. Ein Amt, das er seit seinem Rückzug von der FDP-Spitze bis heute inne hat. Ebenso engagierte sich Wolfgang Roth-Greiner im Kreistag, dem er acht Jahre angehörte, einige Jahre davon bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im vergangenen Jahr als Fraktionssprecher.

Sein engagiertes politisches Wirken und seine fundierte Arbeit waren über die Parteigrenzen hinweg geschätzt. Dasselbe gilt auch für den Gemeinderat, wo er sich konstruktiv kritisch einbringt. Finanzen, Stadtentwicklung und Verkehr sind seine Lieblingsthemen. „Wie OB Dietz den Haushalt konsolidiert hat, beeindruckt mich sehr. Diesen Kurs habe ich immer mitgetragen“, betont er. Dagegen kann er sich mit der geplanten Tramverlängerung nicht anfreunden.

Initiative für BILB

Auf Wolfgang Roth-Greiners Initiative hin wurde vor elf Jahren die parteiübergreifende Bürgerinitiative Lärmschutz Bahn (BILB) gegründet, deren Vorsitzender er in den Anfangsjahren war. Ziel war es, beim Bahnausbau in Haltingen eine Untertunnelung zu erreichen, was jedoch trotz unablässigen, beharrlichen Bemühens und starken Einsatzes in enger Zusammenarbeit mit der Stadt nicht gelang. Allerdings konnten der Bahn einige wichtige Verbesserungen abgerungen werden. Und nach der Auflösung der BILB vor knapp zwei Jahren floss das Vereinsvermögen in Höhe von 21 500 Euro an die Weiler Bürgerstiftung.

Wolfgang Roth-Greiner, ein vielseitig interessierter und belesener Mann, spielte früher Tennis und Golf. Auch das Skifahren und Reisen zählten zu seinen Hobbys. Und bis heute liebt er Konzertbesuche, wobei es ihm klassische Musik und Oper besonders angetan haben. „Da entspanne ich sehr gut“, sagt der vitale „75er“.