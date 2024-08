Weil am Rhein: Komödien, Kabarett und die „Knaschtbrüeder“

Aufführungen am Silvesterabend

Tradition im Theater am Mühlenrain haben die Veranstaltungen am Silvesterabend. In diesem Jahr spielen Klaus-Peter Klein und seine Kollegin Cornelia Sommer zweimal die Komödie „Achterbahn“ von Eric Assous in alemannischer Mundart. Als „Pierre“ und „Juliette“ nehmen sie laut Ankündigung das Publikum förmlich mit auf eine Berg-und-Tal-Fahrt durch Gefühlswelten.

In den vergangenen Wochen und Monaten sei es gut gelaufen im TAM, freut sich der Theaterleiter. „Wir hatten vor den Ferien eine Auslastung von 80 Prozent.“ In den Monaten Juli und August wurde eine Sommerpause eingelegt. „Das werden wir beibehalten“, kündigt Klein an.

Sommerpauseim Juli und August

In den Vorjahren hatte er im Juli geschlossen und im August ein kleines Programm angeboten – aber die Ferienzeit machte sich bemerkbar. „Vergangenes Jahr hatten wir im Juni zu, das war schlecht, denn da gehen die Leute noch ins Theater, aber im Juli nicht mehr“, sagt der Theaterleiter rückblickend. Nun ziehe der Kartenvorverkauf bereits wieder ganz langsam an, so seine Beobachtung.