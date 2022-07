Weil am Rhein Kompetenz und Miteinander fördern

„Wir werden Lesezeiten einrichten“, beschreibt Hölscher den zeitlichen Rahmen. Vorstellbar sei, dass die „Lesepaten“ die Kinder während der Schulzeiten unterstützen. Ein Vorteil bestehe in diesem Fall darin, dass eine individuellere Förderung und eine gewisse Entlastung der Lehrer ermöglicht werde.

Eine andere Möglichkeit bestehe darin, die Lesezeit an die Unterrichtszeit als freiwilliges Angebot anzuhängen. Das werde man noch abstimmen, so der Leiter der Leopoldschule. „In der Gestaltung sind wir frei.“

Er betont zudem, dass die Förderung der Lesekompetenz bereits vor der Corona-Krise eine wichtige Rolle an den Schulen gespielt habe, sie in den vergangenen beiden Jahren aber zusätzlich an Bedeutung gewonnen habe – speziell bei Kindern aus sozial schwächer gestellten Familien. Darüber hinaus sei es nötig, dass die Schulgemeinschaft und das Miteinander wieder gestärkt werden, wozu das Projekt ebenfalls beitragen könne.

Diesen Aspekt hebt auch Annette Huber, Hauptamtsleiterin der Stadt Weil am Rhein, besonders hervor. Die Netzwerke, die es in der Schülerunterstützung vor der Corona-Krise gab, haben durch die Einschränkungen zuletzt stark gelitten. Umso begrüßenswerter sei das neue Projekt, das mittelfristig möglicherweise sogar auf die weiterführenden Schulen ausgeweitet werden könnte. Zunächst aber sollen die „Lesepaten“ an den fünf Weiler Grundschulen wirken.

Interesse bei den Kindern ist groß

Dass das Projekt auch bei den Kindern ankommen wird, haben die Erfahrungen gezeigt, die man jüngst an der Leopoldschule mit einer ähnlichen Aktion gesammelt hat. In deren Rahmen wurden die Kinder an verschiedene Märchen herangeführt, legt Schulleiter Hölscher dar. Die Drittklässler Marie, Jasmin und Nico jedenfalls freuen sich auf die „Lesepaten“, und die Schüler haben ihren Teil bereits beigetragen, indem sie geholfen haben, ein Plakat zu entwerfen.

Wer Interesse daran hat, ein „Lesepate“ zu werden, kann sich bei der Stadtverwaltung unter Tel. 07621/704131 oder per E-Mail an schulpaten@weil-am-rhein.de melden.