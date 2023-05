Weil am Rhein Konflikte im Keim ersticken

Eva-Maria Bozenhardt (CDU) erkundigte sich, ob die Bodycams nur bei Gewalt gegen Polizeibeamte zum Einsatz kommen oder auch, um zum Beispiel festzuhalten, wer bei einer Auseinandersetzung der Rädelsführer ist. „Der primäre Zweck ist die Prävention“, stellte Müller klar, „aber auch wenn etwas strafrechtlich relevant ist, ist die Bodycam ein Beweismittel.“ Prinzipiell solle sie aber die Gewaltdelikte gegen Polizisten reduzieren.

Gewaltdelikte reduzieren

„Wir stellen fest, dass viel eher jemand verurteilt wird oder in Untersuchungshaft kommt, wenn die Justiz die Aufnahmen gesehen hat“, berichtete die Revierleiterin. „Man sieht die Gefährlichkeit viel besser.“ Es sei eine Chance zur Objektivierung des Vorgangs, warf OB Wolfgang Dietz ein. Das sei für ihn und den damaligen Polizeipräsidenten Bernhard Rotzinger auch eine große Motivation gewesen, Weil am Rhein und Freiburg für die Einführung der Bodycams ins Gespräch zu bringen. „Es lassen sich Konflikte im Keim ersticken. Wir haben damit ein tolles Einsatzmittel an der Hand“, resümierte Patrick Müller.