Weil am Rhein: Konsequenzen nicht klar

Die FDP/FB-Fraktion hat bereits einen Antrag auf Rücknahme der Einbahnstraßenregelung und eine Änderung in „Anlieger frei“ gestellt, der nun vom Gemeinderat in den Bau- und Umweltausschuss verwiesen wurde. Darin heißt es: „Dass die Verwaltung eine Einbahnstraße einführt oder einführen wollte, es wäre das Mindeste gewesen, dies wenigstens in irgendeiner Form mitzuteilen.“ Thomas Harms hat sich noch einmal Unterlagen angesehen und weist in einer E-Mail an Bürgermeister Lorenz Wehrle nochmal darauf hin, dass im Beschlussvorschlag von einer Einbahnstraße nicht die Rede gewesen sei. Erst in der PowerPoint-Präsentation werde dies mit einem „Ggf.“ (gegebenenfalls) erwähnt. „Damit sind dem Gemeinderat die Konsequenzen nicht erläutert worden“, meint Harms. Die Entscheidung über die Einrichtung einer Einbahnstraße sei „freihändig durch die Verwaltung getroffen“ worden.