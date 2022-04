Weil am Rhein Konstantes Brummen eindämmen

Mehrmals sei Röschard in der Zwischenzeit erneut auf das Unternehmen zugegangen, um weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Lärms anzuregen. Man habe sich dort aber „nicht gerade kooperativ“ gezeigt, legt er dar. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass der Lärm von anderer Stelle kommt. Wie Röschard jedoch betont, könne er das Geräusch ohne Schwierigkeiten zu seiner Quelle zurückverfolgen.

Eine Anfrage, die unsere Zeitung an das betreffende Unternehmen gerichtet hatte, blieb bis zum Freitagabend unbeantwortet.

Zugleich steht für den Winzer fest, dass das Unternehmen eine Reduzierung des Lärms durch eine bauliche Maßnahme herbeiführen könnte. „Das ist Industrielärm, der vermeidbar ist“, glaubt Röschard, dass die Möglichkeit besteht, das störende Geräusch schon bei dessen Entstehung einzudämmen. „Das ist reine Willenssache.“ Denn während das Brummen in östliche Richtung abstrahlt, ist es in Richtung Westen und in Village Neuf so gut wie überhaupt nicht zu hören.

Unklarheiten bei der Zuständigkeit

Sein Problem hat der Winzer in der Vergangenheit auch schon an verschiedene Behörden herangetragen, kam damit aber nicht weiter. Das gesamte Thema sei mit Blick auf die Zuständigkeit kompliziert, nicht zuletzt, weil der Lärm aus Frankreich kommt. Im Nachbarland selbst sei er unter anderem an Verwaltungsstellen in Colmar verwiesen worden. Dort weiter vorzugehen, ist für Röschard aufgrund der Sprachbarriere aber äußerst mühsam. Und letztlich sei es auch so, dass er sich zwar bei allen möglichen Stellen beschweren könne, ob sich dadurch aber tatsächlich etwas ändert, stehe in den Sternen. „Was soll ich als Privatperson erreichen können?“, fragt sich Röschard. „Ich fühle mich im Regen stehen gelassen.“

Trotzdem will er weiterhin versuchen, dem Lärm Einhalt zu gebieten, notfalls auch mit rechtlichen Schritten. Zunächst will Röschard jedoch andere Betroffene finden. Denn der Winzer ist überzeugt davon, dass er nicht der einzige ist, der sich an dem Lärm stört.

Wie auch Wikmann anführt, sei es in der Gruppe eher möglich, etwas zu verändern. Als Beispiel führt er die Initiative gegen den Autobahnlärm in Binzen an.

Kontakt

Wer Kontakt zu Gerd ­Röschard aufnehmen möchte, erreicht den Winzer unter Tel. 07621/74000 oder per E-Mail an info@weingut-roeschard.de.