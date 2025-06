Weil am Rhein: Konzert kostet eine verstohlene Träne

Die Markgräfler Bevölkerung ist nicht gerade bekannt als allzu sensible, melancholische Bevölkerung. Man bewundert ihre Gastfreundschaft und Fröhlichkeit und das Singen gehört zu diesen guten Eigenschaften. Das gut besuchte Konzert am Sonntag in der katholischen Kirche mit dem gemischten Chor Haltingen unter der Leitung von Kai Trimpin wurde denn auch schlicht als „Konzert“ ohne besonderen Titel angekündigt. Hätten die Verantwortlichen einen Titel für dieses Konzert wählen müssen, wäre es wohl eher ein Konzert für die Seele und das Gemüt geworden.