Weil am Rhein Konzert mit Stefan Horváth in der Kirche

Weil am Rhein. Seit 30 Jahren veranstaltet das Kulturamt der Stadt Weil am Rhein mit dem Barock-Orchester der Musica Antiqua Basel unter Leitung von Fridolin Uhlenhut ein Weihnachtskonzert am Stephanstag in der Katholischen Kirche St. Peter und Paul. Auf dem Programm des Konzertes am Dienstag, 26. Dezember, ab 18 Uhr stehen Johann Melchior Molters „Concerto Pastorale“, Michel Correttes „Symphonie Noël Nr.1“, von Johann Christoph Pez das „Concerto Pastorale F-Dur“, das weihnachtliche Violinkonzert E-Dur von Antonio Vivaldi und weihnachtliche Liedsätze von Marc Antoine Charpentier.

Die Konzerte der Musica Antiqua Basel werden seit 1987 in der Kirche St. Peter und Paul stets am Stephanstag vom Kulturamt der Stadt veranstaltet. Inzwischen ist aus den Konzerten eine grenzüberschreitende Trilogie geworden mit Konzerten in der Dorfkirche von Riehen und in Rheinfelden.

Meisterkurse und Konzertmeister

Solist ist der rumänische Geigenvirtuose Stefan Horváth. Er wurde in 1974 in einer Musikerfamilie geboren. In der Solistenklasse von Adelina Oprean an der Musikhochschule Basel bestand Horvath das Konzertexamen mit Auszeichnung. Er besuchte Meisterkurse bei Pinchas Zukerman, Stefan Ruha und Sándor Vègh. Von 1996 bis 2000 war Horvath Konzertmeister der Philarmonie der Nationen, in den Jahren 2001 bis 2004 Konzertmeister beim Kammerorchester „I Sedici“ sowie von 2005 bis 2014 zweiter Konzertmeister im Sinfonieorchester Basel. Als Solist trat Horvath unter anderem auf beim Radio National Orchester Bukarest, , der Philharmonie der Nationen (Deutschland) und dem Sinfonieorchester Basel.

Das Konzert kostet wie immer keinen Eintritt, eine Kollekte wird erbeten.