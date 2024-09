Weil am Rhein: Konzerte, Theater, Märchen und mehr

So viele Veranstaltungen in einem Halbjahr hatte Weil am Rhein noch nie gesehen. Wenn man schon eine passende Infrastruktur mit Showbühne und Parkplätzen hat, kann man das Sommerwetter in einer der südlichsten Städte Deutschlands auch nutzen für Großveranstaltungen. Dafür suchte sich der Autor dieser Zeilen Kooperationspartner wie Helmut Bürgel vom Burghof in Lörrach, den SWR oder Thomas Dürr von der damals größten Schweizer Konzertagentur Act Entertainment. Aber auch viele Vereine, wie die Orchestergesellschaft oder das Mandolinenorchester und einige Chöre, wuchsen über sich hinaus und stellten einmalige Veranstaltungen auf die Beine.