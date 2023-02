Weil am Rhein Koordinierte Maßnahme

Zu den Maßnahmen zählen laut Burger der Bau einer neuen Nahwärmeleitung, die von der Gemeinschaftsschule (Egerstraße) über die Robert-Koch-, die Post- und die Schulstraße bis zur Leopoldschule führen soll. Die Förderschule wird zudem an das Glasfasernetz angeschlossen, wie Burger berichtete. Die Wasserleitung wird in Teilbereichen der Egerstraße, der Poststraße zwischen Robert-Koch-Straße und Messeplatz sowie in der Schulstraße erneuert. Noch existierende Doppelhausanschlüsse werden aufgelöst und wenn nötig Anschlüsse erneuert. ED Netze will die sanierungsbedürftigen Mittelspannungsleitungen in der Gartenstadt erneuern.

Burger sagte, in der Gartenstadt hätten bisher 28 Hauseigentümer Interesse an einem Nahwärmeanschluss bekundet. Alle Gebäudeeigentümer wurden angeschrieben. Erster Bürgermeister Rudolf Koger erklärte auf Nachfrage, die Wirtschaftlichkeit des Nahwärmenetzes sei bei einer Anschlussdichte von 80 Prozent erreicht. „Wir gehen mit allen Maßnahmen in Vorleistung“, betonte er. Andreas Rühle (UFW) hieß es gut, dass alles gemeinsam gemacht werde. Ulrike Fröhlich (Grüne) begrüßt den Ausbau des Nahwärmenetzes, warnte aber davor, die Straße just zu dem Zeitpunkt aufzureißen, wenn die Fußgängerzone kommen könnte.