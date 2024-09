Weil am Rhein: „Kostbare“ Flächen bewahren

Hochkant an der Autobahn?

„Flächen in Weil sind sowieso kostbar, da gibt es sinnvollere Varianten“, meinte Bayer – etwa hochkant an der Autobahn, als Schattenspender am Autobahnzoll sowie auf Parkplätzen von Supermärkten oder dem Laguna. „Das wäre eine Win-Win-Situation.“

Die Stellungnahme hatte Loquai bereits im Ortschaftsrat Haltingen vorgestellt. Sie nennt darin als Gründe, dass die Landwirtschaft nicht weiter eingeschränkt werden soll, den Naturschutz samt Biotopverbund sowie die Flächenarmut der 3-Länder-Stadt (wir berichteten).