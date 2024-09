Weil am Rhein: Kostenfreier Kunstworkshop für Kinder

Der Kunstverein Weil am Rhein lädt alle Kinder zu einem besonderen und kostenlosen Kunstworkshop ein. Unter der Anleitung der Künstlerin Hannah Kindler haben die jungen Teilnehmer die Möglichkeit, ihre eigene Heldengeschichte zu erfinden und diese durch selbstgemachte Objekte und Masken zum Leben zu erwecken, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Im Workshop „Sei dabei! Gestalte deine eigene Heldengeschichte!“ werden die Kinder nicht nur in die Welt des Geschichtenerzählens eintauchen, sondern auch lernen, Requisiten aus Materialien wie Papier, Stoff, Karton und Holz herzustellen. Der Workshop ist nach Angaben der Veranstalter so konzipiert, dass die Kinder spielerisch mit verschiedenen Materialien experimentieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Die Kinder werden auf kreative Weise unterstützt, ihre eigenen Talente zu entdecken und sich spielerisch als Heldinnen und Helden zu erleben. Dieser Workshop bietet den Kindern nicht nur die Möglichkeit, kreativ zu sein, sondern auch ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu erleben. Gemeinsam schaffen sie Werke, die ihre Vorstellungskraft widerspiegeln und sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen.