Weil am Rhein Kreativer Museumskreis 20 Jahre alt

Von Daniela Buch

20 Jahre alt ist der Weiler Museumskreis, der für seine neue Ausstellung „Haholtingas Erben“ bei der Eröffnung im Museum am Lindenplatz (wir berichteten ausführlich) viel Lob bekommen hat. Heinz Obrecht, Vorsitzender des Museumskreises, blickte in gelungenen Versen auf die zwei Jahrzehnte zurück.

Weil am Rhein. Angestoßen wurde der Museumskreis seinerzeit auf Initiative von Kulturamtsleiter Tonio Paßlick im Zuge der Prüfungen der ersten Weiler Stadtführer im Vorfeld der Landesgartenschau. Bis heute hat der Museumskreis mit großem Engagement, Kreativität und viel Freude mehr als 40 Ausstellungen konzipiert und umgesetzt.

Seit der Gründung hat sich der Museumskreis fortlaufend entwickelt, weitergebildet und sich stets eine Besonderheit bewahrt: „Wir sind immer ein Kreis von Freunden gewesen“, stellte Obrecht fest. Die Arbeit des Museumskreises gewinne erst durch die Besucher einen Sinn, betonte er dankend.

Bei der Ausstellung zum Jubiläum Haltingens, das bereits in vielfältigen Veranstaltungen gewürdigt wurde, sei dem Museumskreis wichtig gewesen, verstärkt auf die Entstehung der Siedlung einzugehen, da die erste urkundliche Erwähnung ja bedeute, dass der Ort zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden habe.

Impulse holte sich der Museumskreis im Alamannen-Museum in Vörstetten. Deshalb freue man sich, dass der dortige Direktor Dr. Niklot Krohn für einen Vortrag zum Thema Ortsentstehung- und Entwicklung bei den Alamannen aus archäologischer Sicht in Weil am Rhein am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr gewonnen werden konnte. Eine Exkursion nach Vörstetten ist im kommenden Jahr geplant.

Auch sei es darum gegangen, die Fantasie der Besucher anzuregen und Anlässe hervorzuheben, die für Haltingen von prägender Bedeutung waren. „Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, noch einiges Neues beizutragen“, sagte Obrecht. Für den engagierten Vorsitzenden war dies seine letzte Ausstellung, denn bei der nächsten Hauptversammlung will der Mitbegründer des Museumskreises den Vorsitz abgeben.

Bei der Vernissage begrüßt wurde auch die neue Museumskuratorin Dr. Barbara Brutscher. Übrigens: Michael Feldges, der in der Anfangszeit des Museumskreises als Kurator tätig war, steuerte ein speziell für die Ausstellung selbstgebrautes Bier bei.