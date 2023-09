Weil am Rhein Kreativität und Freude

Der Kurs Farb- und Stilberatung sei vor allem für Modeinteressierte und auch für Teilnehmerinnen aus den Nähkursen interessant, heißt es. In einer Farbanalyse mit Hilfe eines Tuchs erfahren die Kursteilnehmer, ob man ein warm-, oder kalttoniger Hauttyp ist und wie eine typgerechte Farbauswahl getroffen werden kann. Das Ziel laute, einen Menschen in all seinen Facetten zu erfassen und seine Persönlichkeit in einen Look umzusetzen. „Mit der Dozentin Monika Tecklenburg konnten wir eine renommierte Farb- und Stilberaterin gewinnen“, freut sich Haag.

Neu ist auch der Kurs Improtheater und Theatersport. Das Improvisationstheater ist eine spontane Form des Theaterspielens. Man weiß beim Improtheater nie, wohin die Geschichte diesmal geht, weil sie eben erst entsteht, während gespielt wird. Es geht dabei nicht um die genialen Ideen eines Einzelnen, sondern um das gemeinsame Zusammenfügen aller kreativen Beiträge der Spieler. „Hier freue ich mich besonders, dass zwei junge Dozenten auf uns zugekommen sind und gleich auch die passenden Räumlichkeiten mitbringen konnten,“ sagt die VHS-Leiterin. Der Kurs findet in der Regiogemeinde in Haltingen statt.