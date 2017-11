Weil am Rhein Kreisschau Geflügel und Kaninchen

Weil am Rhein. Zur gemeinsamen Kreisschau Geflügel und Kaninchen beim Kleintierzuchtverein C201, Am Sohleck 20, in Weil am Rhein laden beide Kreisverbände Lörrach und Oberrhein für den 18. und 19. November ein. Bei diesem Wettbewerb bewerben sich 246 Tauben, 150 Hühner, acht Ziergeflügel, zwölf Wassergeflügel und 162 Kaninchen um die besten Benotungen und die Meisterschaft.

Die Ausstellung ist am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr für alle Besucher geöffnet, der Eintritt ist frei. Weiterhin findet am Samstag ein Züchterabend statt, die Kinderfarm ist geöffnet, die Züchter stehen für Fragen zur Verfügung und einzelne Tiere können auch gekauft werden. Mit einer Schlachtplatte ist für Verpflegung gesorgt.