Weil am Rhein Kreuzverehrung mit Blumen

Am Karfreitag, 7. April, dem Gedenken des Todes Jesu, findet ab 10 Uhr eine Kinderkreuzfeier statt, die an der Kirche St. Maria beginnt. Ab 15 Uhr werden in allen drei Kirchen (Guter Hirte Friedlingen, St. Peter und Paul Weil am Rhein und St. Maria Haltingen) die Liturgien zum Tod Jesu gefeiert. Besucher dürfen zur Kreuzverehrung eine Blume mitbringen.

Am Karsamstag, 8. April, dem Tag der Grabesruhe Jesu, bleiben die Kirchen geschlossen. Am Abend beginnt in St. Maria um 21 Uhr der erste Gottesdienst der Osternacht mit Feuerweihe und Erinnerung an die Taufe sowie Speisesegnung. Im Anschluss daran sind alle Mitfeiernden zu einem Osterempfang des Gemeindeteams in den Kolpingsaal eingeladen. Um 21.30 Uhr beginnt die Feier der Osternacht in Guter Hirte. Auch hier schließt sich ein Empfang des Gemeindeteams auf dem Kirchplatz an.