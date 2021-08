Weil am Rhein Kriechende Fressmaschinen

Wellenförmig, mithilfe von An- und Entspannung ihrer Muskeln bewegen sich die Kriechtiere fort. Je feuchter der Untergrund, desto leichter gelinge diese Form der Fortbewegung, so Wikmann. „Der Körper der Kriechtiere besteht zu 85 Prozent aus Wasser. Allerdings haben sie keine Haut.“ Ein Umstand, der die Tiere licht– und sonnenempfindlich macht.

Dass sie sich, um sich vor der Sonne und damit vor dem Austrocknen zu schützen, sogar auf Bäumen zurückziehen, beobachtet Markus Greiner, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Haltingen. „Wenn es heiß ist, verstecken sie sich unter großen Blättern.“

Das feuchte Frühjahr und der nasse Sommer bieten die optimalen Bedingungen für Schnecken, erklärt Greiner. „Sie vermehren sich besser und die Eier, die sie auf der Erdoberfläche oder in der oberen Bodenschicht ablegen, gehen nicht so schnell kaputt, wenn sie genügend Feuchtigkeit bekommen.“

Das Familienunternehmen, das Gemüse-, Beet- und Balkonpflanzen zieht und vertreibt, empfindet das erhöhte Schneckenaufkommen als problematisch. „Je leichter die Pflanzen und Setzlinge zu erreichen sind, desto schneller fressen sie die Tiere ab.“ Die Nässe mache die Nutzpflanzen zudem für Pilzkrankheiten anfällig. Diese können wiederum, erklärt Wikmann, ebenfalls von Schnecken übertragen werden.

Nicht jede Schnecke richtet Schaden an

Aber nicht alle der hier heimischen Schnecken sind Schädlinge. „Weinbergschnecken sind streng geschützt.“ Sie fressen, genauso wie der Tigerschnegel, die Eigelege von Nacktschnecken und helfen, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Andere Arten, wie die Hain-Bänderschnecke, ernährt sich überwiegend von abgestorbenen Pflanzenteilen. „Dadurch leistet sie auch einen wertvollen Beitrag für ein funktionierendes Garten-Ökosystem“, erklärt Wikmann.

Weil am Rhein (zs). Die konventionelle Landwirtschaft versucht, den Schnecken-Befall durch entsprechende Anbaumethoden einzudämmen. So verhindert beispielsweise eine entsprechende Bodenbearbeitung Hohlräume, in denen die Schnecken sich zurückziehen oder ihre Eier ablegen. „Stark verdichten kann man den Boden aber wegen der angebauten Pflanzen nicht“, weiß Gärtnerei-Inhaber Markus Greiner. Beim Pflanzenschutz setze die Gärtnerei überwiegend auf natürliche und damit umweltschonende Methoden, es werde lediglich bei Bedarf gespritzt.

In den Gewächshäusern werden Nützlinge zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt: „Das sind Insekten, die andere Insekten fressen oder ihre eigenen Eier in die Eier der Schädlinge legen.“ Dennoch könne, angesichts der Vielzahl der Tiere, nicht immer auf Toxine verzichtet werden. Schneckenkorn wird oral aufgenommen und tötet die Schnecke innerhalb von 20 Minuten. Auf natürliche Feinde setzen „Besser und umweltschonender ist aber eine natürliche Bekämpfung“, verdeutlicht Armin Wikmann. Der Naturschützer empfiehlt deshalb vor allem, natürliche Feinde der Schnecken wie Igel, Kröten oder Blindschleichen im Garten zu fördern. „Diese Tiere fühlen sich am ehesten in einem naturnah gestalteten Garten wohl.“

Die ökologische Landwirtschaft verwende anstelle der gängigen Ungeziefervernichtungsmittel häufig Eisen-III-Phosphat. Das im Bioanbau zugelassene salzige Präparat führt meist zu einer Schädigung der Schnecke durch eine Störung ihres Wasserhaushalts. „Abwehren kann man die Schädlinge auch durch richtiges Gießen“, weiß Wikmann. Gefährdete Beete könne man – statt abends – frühmorgens wässern, sodass die nachtaktiven Schnecken die Feuchtigkeit nicht mehr zur Nahrungssuche ausnutzen können.