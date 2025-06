Weil am Rhein: Kriminalstatistik weist viele Fälle aus

Heike Hanser Foto: Beatrice Ehrlich

Widerstand oder tätliche Angriffe gegen Beamte habe es 32 gegeben, davon „nur“ 13 gegen Beamte der Landespolizei, 19 weitere gegen Bundespolizei- und Zollbeamte. Sechs Messerangriffe habe es im öffentlichen Raum im vergangenen Jahr gegeben, führte Goeritz auf Nachfrage aus dem Rat aus, davon fünf in einer konkreten Bedrohungslage, eine weitere bei einer Auseinandersetzung zweier betrunkener Männer. Was leider nicht abnehme, seien die Fälle von Partnergewalt, wo die Polizei 2024 mit 98 Fällen konfrontiert war.

Bevölkerung ist nicht übermäßig belastet

Die Öffentlichkeit in Weil am Rhein sei aufgrund der Kriminalitätsbelastung keiner übermäßigen Gefährdung ausgesetzt, hielt Goeritz zusammenfassend fest. Angesichts der Grenzlage und da man sich zudem in einem Ballungsraum mit insgesamt rund einer Million Einwohner befinde, bewege sich diese in einer erwartbaren Größenordnung.

Grenzlage hat Einfluss

Der Grenzlage sei es unter anderem auch zuzuschreiben, dass der Anteil nichtdeutscher Täter so hoch sei. Von 772 nichtdeutschen Tätern mit Nationalitäten aus 109 Staaten weltweit hätten zudem 578 einen Wohnsitz im Ausland.

Auf Nachfrage aus dem Rat informierte Goeritz’ kommissarische Stellvertreterin Heike Hansen, dass die Lage auf den Weiler Schulhöfen sich nach der Legalisierung von Cannabis nicht merkbar verändert habe. „Wir haben keine Veränderungen festgestellt.“

Durch die Bank wurde die Arbeit der Polizei in Weil am Rhein im Gemeinderat gelobt.