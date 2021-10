Weil am Rhein Kritik an zu vielen Schildern

Weil am Rhein-Märkt (ilz). Als wenig durchdacht kritisierte ein Bürger in der Sitzung des Märkter Ortschaftsrats die Beschilderung entlang der Straße in Bereich zwischen Märkt und Weil am Rhein. Es gebe in beide Richtungen Stellen, an denen 30 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben seien, die zulässige Höchstgeschwindigkeit dann für eine kurze Strecke auf 50 km/h erhöht würde, bevor schließlich erneut 30 gelte. Das sei ein Schildbürgerstreich im wahrsten Sinne des Wortes, befand der Zuhörer und sprach sich dafür aus, die Geschwindigkeitsbegrenzung in den betreffenden Bereichen zu vereinheitlichen.