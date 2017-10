Weil am Rhein Kritik und Appell zu mehr Gemeinschaft

Weil am Rhein (sif). Jörg Stücklin, Geschäftsmann und Vorstandsmitglied bei Weil-aktiv, hat sich am Ende der Mitgliederversammlung der Händlervereinigung für einen verkaufsoffenen Sonntag stark gemacht. Während Vorsitzender Klaus-Michael Effert in seinem Jahresbericht davon sprach, dass die rechtlichen Hürden für einen Verkaufssonntag zu hoch seien, da die Ladentüren nur in Verbindung mit einem größeren Fest geöffnet werden dürfen, appellierte Stücklin an das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Geschlossenheit des Weiler Handels.

„Warum schaffen wir es nicht, einen verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine zu stellen? In Lörrach sowie in anderen, viel kleineren Gemeinden als Weil am Rhein funktioniert es doch auch bestens, nur bei uns nicht“, stellte der Betreiber der „Blumenoase“ fest und schwärmte beispielsweise vom Lörracher Herbstfest und der gelungenen Präsentation. Auch vermisst Stück­lin eine gemeinschaftliche Werbung der Geschäfte bei solchen Aktionen und Veranstaltungen. Martin Frey von Gemo-Sport bestätigte, dass er mit den bisherigen verkaufsoffenen Sonntagen gute Erfahrungen gemacht habe und mit den Umsätzen sehr zufrieden gewesen sei.

Dass es in Weil am Rhein schwierig sei, solch größere Gemeinschaftsaktionen auf die Beine zu stellen, führte Vorsitzender Effert auf die Struktur Weils mit der mehr als vier Kilometer langen Hauptstraße von Alt-Weil bis nach Friedlingen zurück. Da gebe es eben unterschiedliche Interessen.