Weil am Rhein Kröten und Fröschen helfen

Thomas Schwarze vom Truz unterstützt die Amphibienschutzaktion und wertet auch die Zahlen der gefangenen Tiere aus. Während im ersten Jahr 64 Amphibien über die Straße getragen wurden, waren es im Rekordjahr 2019 1449 Hinwanderer, darunter 1267 Erdkröten, 178 Grasfrösche, drei Molche und eine nicht näher bestimmte Art. Der nahezu permanente Anstieg über die zwölf Jahre belegt, wie erfolgreich und wichtig diese Amphibienschutzmaßnahme an der Nonnenholzstraße ist, heißt es seitens des Truz.

Auch auf dem Rückweg werden die Tiere sicher über die Straße getragen. Da der Zaun nicht das ganze Jahr über stehen bleiben kann, wird er im Mai wieder abgebaut. 2019 konnten bis zu dieser Zeit 1398 Rückkehrer gefangen werden. Die aus den Kaulquappen entwickelten Jungtiere begeben sich erst im Sommer auf Wanderschaft.

„Leider nahm die Zahl der Erdkröten und Grasfrösche in den vergangenen beiden Jahren stark ab“, teilt das Truz mit. So fielen 2021 nur noch 622 Tiere in die Eimer. Dieser Trend sei in ganz Deutschland zu beobachten. Herpetologen vermuten, dass dies mit der Klimaveränderung und der zunehmenden Trockenheit zu tun hat.

„Umso wichtiger ist es, die Population im Nonnenholz nicht durch andere Einflüsse zusätzlich zu gefährden.“ Daher wird das Truz den Zaun auf der Hinwanderung um 50 Meter Richtung Laguna verlängern. Auch in Märkt baut das Truz einen Amphibienzaun auf.

Für den Auf- und Abbau des Zauns, aber besonders für die Kontrolle der Eimer ab etwa 22 Uhr und zum Tagesbeginn sucht das Truz noch freiwillige Helfer.

Truz bittet um Unterstützung

„Wir arbeiten hier vorbildlich und versuchen, die Erdkröten und Grasfrösche durch die zweimaligen Eimerleerungen möglichst wenig zu stressen“, so Schwarze. Denn an anderen Amphibienzugstellen werden die Eimer mangels Personal nur ein Mal pro Tag geleert, sodass die Tiere lange Zeit in Gefangenschaft verbringen müssen. Alle Freiwilligen werden in die Arbeit eingewiesen und müssen keine Fachkenntnisse mitbringen.

Weitere Informationen: Wer Interesse hat, kann sich bei Aida El unter Tel. 07621/9407825 oder per E-Mail an foejUB@truz.orgmelden und neben dem Namen auch den gewünschten Tag und die Tageszeit angeben.