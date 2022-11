Weil am Rhein „Krone“ wird verkauft

Die Entscheidung für die „Mühle“ sei gefallen, da dort mit Besitzer Wolfgang Würzburger auf einen starken Partner gesetzt werden könne. „Und mit 32 Zimmern und der zusätzlichen Meeting- und Eventlocation sehen wir sehr viel Potenzial.“

Es gibt Interessenten

Die Mitarbeiter der „Krone“ sind teilweise noch in Alt-Weil oder bereits in der „Mühle“ im Einsatz. Einige haben eine neue Herausforderung angenommen. Ein anderer Teil wird später übernommen, kündigt die Gastronomin an.

Es gebe bereits Kaufinteressenten. „Es ist uns wichtig, dass die ,Krone’ in gute Hände kommt und weiterhin Geschichte schreiben kann.“ Der Betrieb läuft weiter, Reservationen in der „Krone“ für das Hotel und Meetings werden weiterhin angenommen.

Ein Familienbetrieb

Sonja Hechlers Großeltern Lutz und Anneli Hechler hatten die „Krone“ im Jahr 1952 zunächst gepachtet, 1960 erwarben sie die Gaststätte und bauten sie aus. Die Söhne Hansjörg und Roland wuchsen in die Gastronomie hinein. Ersterer wirkte mehr als 30 Jahre lang in der „Mühle“ in Binzen, während Roland Hechler nach verschiedenen gastronomischen Stationen 1971 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte. Seine Leistung wurde in den 70er-Jahren auch mit einem Michelin-Stern gewürdigt, den er mehr als zehn Jahre hielt. Seine Frau Marianne leitete den Service.

Das historische Haus aus dem Jahr 1572 wurde im Jahr 2012 komplett saniert. Drei Jahre später folgte die Übergabe an die nächste Generation: Sonja Hechler und ihr Bruder Peter übernahmen die Geschäftsführung, sie leitete fortan den Gastrobetrieb. Im selben Jahr folgten die Erweiterungspläne: Neben dem Gasthaus entstand ein Neubau mit fünf neuen Hotelzimmern, Veranstaltungs- und Seminarräumen mit angeschlossener Küche und einer großen Sonnenterrasse davor. Dieser wurde 2017 eingeweiht.

Als „Markgräfler Juwel“ und „Gelegenheit für Gastronomen, Unternehmer oder Investoren“ wird die „Krone“ im Makler-Exposé beschrieben. Das Hotel verfügt über 17 Zimmer. Im Innenbereich des Restaurants gibt es 40 Sitzplätze, auf der Terrasse im Sommer weitere 50. Im prospektierten Kaufpreis sind sowohl die kompletten Kücheneinrichtungen als auch das Mobiliar beziehungsweise die gesamte Hotelausstattung enthalten, heißt es im Exposé.