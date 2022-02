Weil am Rhein Kündigung: Plötzlich ist das Postfach weg

Weil am Rhein (ilz). Eine negative Überraschung erlebte Steuerberater Klaus Meier dieser Tage: In einem Schreiben hat ihn die Deutsche Post darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Postfach in Friedlingen gekündigt wird. In der Betreffzeile des Briefes ist darüber hinaus von der Schließung der Postfachanlage die Rede. Meier befürchtet daher, dass auch zahlreiche andere Postkunden betroffen sind, sollte die Anlage in Friedlingen nun tatsächlich geschlossen werden. Der Steuerberater schätzt, dass es mehr als 100 Postfächer am Friedlinger Standort gibt.