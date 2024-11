Weil am Rhein: Künftig freie Fahrt für Anlieger

Umwege sind künftig Geschichte

Die Einführung der Fahrradstraße im Sommer hatte für die Anwohner Veränderungen mit sich gebracht, an denen sie Kritik übten – wie etwa, dass sie durch die Einbahnregelung Umwege in Kauf nehmen mussten. Es folgte eine Unterschriftensammlung: Mit einer Liste, auf der knapp 50 Personen unterzeichnet hatten, suchte eine kleine Delegation Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in ihrer Bürgersprechstunde auf und schilderte ihr die Problematik (wir berichteten). Es folgte ein gemeinsames Gespräch, an dem nicht nur die Stadtspitze mit OB Stöcker und Bürgermeister Lorenz Wehrle sowie rund 25 Anwohner teilnahmen, sondern auch Mitarbeiter aus den Fachämtern im Rathaus. „Wir haben daraus einige Prüfaufträge mitgenommen“, berichtete Stöcker nun.

Ausnahme möglich

Daraus wurde schlussendlich ein Lösungsvorschlag entwickelt: Dieser sieht vor, von einer Ausnahmeregelgung Gebrauch zu machen und Begegnungsverkehr zuzulassen. Dafür sei die Breite der Fahrbahn an sich zwar nicht ausreichend. Eine Ausnahme sei aber möglich, wenn auf einer kurzen Strecke ein Maß von 4,10 Metern möglich sei. „Auf der Gesamtlänge von 180 Metern sind genügend breitere Stellen vorhanden“, erläuterte die OB. Um das Verkehrsaufkommen zu verringern, wird ein „Anlieger frei“-Schild aufgestellt.