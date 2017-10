Weil am Rhein Künftig wird jedes Jahr aufgetischt

Der Harmonika-Club Haltingen hatte zum dritten Mal zu „Musik und Metzgete“ in die Haltinger Festhalle eingeladen. Und es zeigte sich am Sonntag: Die Veranstaltung, die anfangs nur für alle zwei Jahre geplant war, ist ein Selbstläufer geworden.

Weil am Rhein (sc). Aufgrund der großen Nachfrage und des erfolgreichen Verlaufs wird der Harmonika-Club zukünftig jedes Jahr im Herbst zu „Musik und Metzgete“ einladen.

Die Besucher strömten in Scharen in die Festhalle, schon nach kurzer Zeit war kein freier Platz mehr zu finden. Wer später kam, der musste an der Seite warten, bis Stühle frei wurden oder aber, er ging enttäuscht wieder.

Leckeres, rund um die Metzgete, war vom aktiven Mitglied, dem Metzgermeister Wolfgang Hagin und seinem Team, in der Küche zubereitet worden. Das Küchenteam kam kaum zum Durchatmen, so groß war die Nachfrage nach Metzgeteteller, Kesselfleisch mit Kraut, Blut und Leberwürsten. Der Nachmittag wurde von den Mitgliedern alleine gestemmt. Selbst der Vereinsvorstand und Dirigent Norbert Höllstin packte mit an, er war mit zwei weiteren Helfern als Bedienung unermüdlich auf den Beinen. Im hinteren Bereich der Halle war eine große Kuchentheke aufgebaut worden, die zum Nachmittagskaffee einlud.

Und während die Besucher kulinarisch verwöhnt wurden, spielte das Akkordeon-Orchester Endenburg-Sallneck unter der Leitung von Harald Lobenstein auf. Für den Auftritt gab es viel Applaus. Es folgten die Senioren des Harmonika-Orchesters Maulburg, die Lobenstein ebenfalls dirigierte. Den Nachmittag gestaltete das Harmonika-Orchester Öflingen unter der Leitung von Thomas Bürgin.

Rolf Aberer führte durch das Programm in der herbstlich geschmückten Festhalle. Auch wenn es sehr anstrengend sei, eine derartige Veranstaltung zu stemmen, „die Resonanz ist überwältigend“, da waren sich Norbert Höllstin und Wolfgang Hagin einig.