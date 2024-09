Weil am Rhein: Künftig zwei Gaststätten

Christiane Kaufmann, die ihre „Bier Bar“ an der Heldelinger Straße/Ecke Märktweg fünf Jahre verpachtet hatte, betreibt diese künftig wieder in Eigenregie. Dabei macht sie aus einer Gaststätte zwei: Denn für das Nebenzimmer hat sie nun eine separate Konzession. Es trägt künftig den Namen „Events“. Dort sollen Veranstaltungen wie Weindegustationen stattfinden, kündigt Kaufmann im Gespräch mit unserer Zeitung an. Die Wiedereröffnung findet am Samstag, 7. September, statt. In den vergangenen Wochen wurde renoviert, beide Gaststätten sind ihr Eigentum. Erst kürzlich wurden neue Schilder angebracht.