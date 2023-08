Weil am Rhein Künstler an Ball und Netz gesucht

Ja, wir haben ein Riesenteam engagierter Leute. Die Trainerinnen und Trainer rekrutieren sich aus den aktiven Mannschaften. Der VC Weil am Rhein ist ein kleiner Verein, aber hier in der Gegend richtig groß. Es ist „der“ Verein für Volleyball. Wir haben die höchstspielenden Mannschaften. Die Herren spielen in der fünften Liga und die Damen sind aufgestiegen in die Landesliga. Wir haben auch Spieler aus dem Umland, etwa aus Lörrach und Rümmingen in unseren Reihen.

Gehört die Beachvolleyballanlage dem Verein?

Die Beach-Volleyballanlage wird von einer eigenen Abteilung innerhalb des VC Weil betreut und steht den Mitgliedern in den Sommermonaten zur Benutzung frei. Auch Nichtmitglieder können die Anlage gegen eine Gebühr nutzen. Selina Weber, die in unserer Damenmannschaft spielt und das Schnuppertraining mit mir leitet, ist für diese Abteilung verantwortlich.

Was bedeutet Volleyballspielen beim VC Weil?

Unser Training richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen, die Volleyball spielen und lernen wollen. Interessierten und talentierten Jugendlichen bieten wir aber die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das ist das Tolle am Volleyball in Weil: Man kann hier erfolgreich sein und später vielleicht bei einem größeren Team einsteigen, etwa bei der FT Freiburg, deren erste Herrenmannschaft in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielt. Ziel ist, über unser Beach-Ferienangebot noch mehr Jugendliche dafür zu gewinnen. Gerade bei den Jungs ist es nicht immer einfach, gegen Handball und Fußball anzukommen.

Kann man zum Schnuppertraining einfach dazukommen?

Ja, sehr gern. Die Jugendlichen sollten Sportkleidung tragen und etwas zu trinken mitbringen. Die Teilnahme ist kostenfrei, es gibt ein kleines Eisgeschenk. Alle Teilnehmer erwartet ein spannendes Training im Sand.

Am Samstag geht es gleich weiter mit dem nächsten Ereignis: Von 9 bis 15 Uhr findet auf unserer Anlage ein Beachvolleyball-Turnier statt, bei dem man zuschauen kann.

Zur Person

David Andris (47)

hat mit 15 Jahren angefangen, in Wangen im Allgäu Volleyball zu spielen, angestachelt von Freunden. Er war begeistert. Mit 18 wurde er selbst Trainer. Volleyball hat ihn auch während seines Studiums (Sport und Germanistik) in Konstanz begleitet.

Seit 2011

ist Andris Lehrer am Hebelgymnasium in Lörrach. Er wohnt mit seiner Familie in Weil.

Mehr Informationen

www.vcweil.de/beachvolleyball