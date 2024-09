Weil am Rhein: Künstler stellen sich die Frage nach dem Paradies

22 Aussteller beteiligt

Der Kunstverein Weil am Rhein hat sich entschieden, seinen Mitgliedern für die Herbstausstellung die Frage nach dem Paradies zu stellen und sie mit der gegenwärtigen politischen Situation zu verknüpfen, heißt es in der Ankündigung. Wie spiegeln sich Kriege, Klimakatastrophen, Hungersnöte, Ungerechtigkeit, Populismus, Fake News und Druck von Rechts in den einzelnen Arbeiten wider?

Die Verantwortlichen wollten erfahren, ob und wie sich Künstler dazu verpflichtet oder sogar berufen sehen, das gesellschaftliche und soziale Klima und das politische Geschehen in ihrem Werk zu verarbeiten, es zu kommentieren und zu analysieren. So stehen Themen wie Vergänglichkeit, Identität, Utopie, aber auch Kommunikation und Sprache im Zentrum der gezeigten Arbeiten.