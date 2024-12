Weil am Rhein: Künstler zeigen, was sie tun

Im Atelier von Elsabeth Veith Foto: Elisabeth Schröder

Die Künstlerin ist seit 21 Jahren im Kesselhaus, genauso lang wie ihre Kollegin Isa Schäfer. Veith liebt die Farben Blau und Grün. In diesem Jahr ist eine abstrakte Werkserie mit halbkreisförmigen Schwüngen entstanden, die an die Unterwasserwelt oder kosmische Welten erinnert. Elisabeth Veith will ihr Atelier nochmals am 15. Dezember für die Öffentlichkeit öffnen.

Besucher wirken am Werk mit

In Aktion treten – das war auch das Motto im Atelier 11.1 von Elisa Rubio. Die Künstlerin hat ihr Atelier erst im Februar 2024 bezogen. Besucher konnten eine Arbeit der Künstlerin mit ihrem eigenen Porträt vervollständigen. Daraus sollte eine Zeichnungsprojekt mit dem Thema Individualität und Gemeinsinn entstehen. Ein Thema, das auch in Rubios geflochtenen Zeichnungen zum Tragen kommt – Porträts oder Vasen in zwei Ansichten, die sich durch Verschieben individuell verändern können. Werke von Rubio sind aktuell im Kesselhaus-Kulturcafé zu sehen.

Stattlicher Betrag für „Löwenstark“

Im Atelier der Fotografischen Gesellschaft war die Ausstellung „Kommunikation“ zu sehen, die Jahresausstellung der Vereinsmitglieder. Gleichzeitig konnten Fotografien älterer Ausstellungen erworben werden. Darüber hinaus bot Börries von Oeynhausen seine Sammlung alter Kameras zum Erwerb an. Der Erlös war für die Elterninitiative „Löwenstark“ bestimmt, die beeinträchtigte Kinder der Region unterstützt. Die Aktion war erfolgreich – am Ende des Tages kam ein stattlicher Betrag zusammen.