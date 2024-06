Weil am Rhein: Künstlerinnen auf Rollen messen sich

Kleider, die man im Alltag nicht sieht

Alle haben Kleider an, die man im Alltag eher nicht sieht. Ihre Zöglinge mögen die besondere Aufmachung, dazu gehöre mitunter eine damenhafte Frisur, so Heppeler. Die Ältesten dieses Durchgangs sind gerade mal zehn Jahre alt. Leni und Amelie gehören zum RSV. Beim Proben hat alles gut geklappt, scheinbar entspannt gehen die Rollsportlerinnen das Warm-up an. Wenn sie die Nerven behalten, dann klappe es auch mit dem Sololauf, so Heppeler. Dann wird ess ernst, und die Trainerin achtet ein wenig auf die Mienen, auf ein Lächeln als Zeichen der Lockerheit. Es kommen die schweren Sachen, die Kante, die gehalten sein will, der „Flieger“, der akkurate Beinarbeit verlangt oder gar das „Nest“, das überdies den Arm einbindet.