Weil am Rhein Künstlerische Kreise geschlossen

Wieder in Haltingen angekommen

Ilse Sterzl und ihr Mann sind inzwischen wieder in Haltingen angekommen. Das zeigt sich unter anderem am Zustandekommen der Ausstellung selbst. Die Familie der Künstlerin und die des Vorsitzenden des Musikvereins – Jürgen Wehrle – kennen sich seit langer Zeit. Immer wieder komme man über alles Mögliche ins Gespräch. „So hat es sich dann einfach ergeben“, sagt Sterzl, die mit ihrem Mann seit 2017 wieder in Haltingen lebt. Ein weiteres verbindendes Element war mit Ádám Jakab gefunden, denn der neue Dirigent des Haltinger Musikvereins stammt aus Ungarn. So schloss sich der Kreis.

Indes trug die Schau beim Konzert des Musikvereins auch dazu bei, verschiedene Facetten des künstlerischen Schaffens von Ilse Sterzl sprichwörtlich vor Augen zu führen. Denn obwohl es sich bei den in Haltingen ausgestellten Bildern fast ausschließlich um figurative Darstellungen handelte, hat Sterzl die Puszta auch in zahlreichen abstrakten Werken festgehalten. Diese Art der Malerei prägt das Gesamtwerk der Künstlerin stark. Im Grunde biete sich die abstrakte Malerei gerade für die Landschaft der Puszta mit ihrem hellen Licht und den großen Flächen besonders gut an, sagt sie. Auf der anderen Seite seien die figürlichen Darstellungen auf den Aquarellen leichter zugänglich, weshalb man sich für die Schau zum Konzert für diese Werke entschieden hatte.

Ein wenig abstrakte Kunst war an der Alten Schule aber trotzdem zu sehen. Dabei schloss sich ein weiterer Kreis, denn auf dem abstrakten Werk hat die Künstlerin eines ihrer Lieblingsmotive festgehalten: Ötlingen. Dieser Ort und der Blick, den man am Fuß des Tüllingers auf ihn hat, faszinieren Sterzl seit langer Zeit. Nicht umsonst ziert eine Darstellung des Dorfs auch das kleine Gebäude im Garten ihres Haltinger Wohnhauses, in dem sich ihr Atelier befindet.