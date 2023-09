Weil am Rhein Künstlerpaar mit neuen Zielen

„Energie reingesteckt“

Immer seltener trifft man Dziezewska und Scheurer in der ehemaligen Transportbetonmischanlage des Kieswerks an, die ihnen jahrelang außer als Wohnung und Atelier auch als Ausstellungsraum gedient hat. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Dem Kieswerk würden statische Nachweise fehlen, erläutert Scheurer. So lange diese nicht erbracht seien, könnten keine Ausstellungen mehr in dem Industriedenkmal stattfinden. Mit der Stadt Weil am Rhein ist Scheurer, dem für einen Zeitraum von insgesamt 50 Jahren das Erbbaurecht an dem Bauwerk übertragen wurde, bisher zu keiner Lösung gekommen. In der Bringschuld sieht er sich jedenfalls nicht: „Im Moment gibt es für uns keine Perspektive, um den Forderungen der Stadtverwaltung gerecht zu werden“, sagt er. 20 Jahre lang habe er mit viel Spaß das Gebäude hergerichtet und nutzbar gemacht, er hat Energie und Zeit hineingesteckt.

Keine Wertsteigerung

Er erwirtschafte aber keinen Ertrag damit, und das Gebäude erfahre keine Wertsteigerung. Kurzum: „Es ist kein Investitionsobjekt“. Unabhängig davon haben sich Scheurer und Dziezewska in den vergangenen Jahren nach anderen Ausstellungsmöglichkeiten umgesehen und diese in Berlin, in der Toskana und in Basel gefunden. Dies sei aber nicht als Absage an den Standort Kieswerk zu verstehen, stellt Volker Scheurer klar. „Hier im Kieswerk haben wir weiterhin unsere Wurzeln, unsere roots. Wir wohnen hier und hier machen wir Kunst.“