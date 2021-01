Weil am Rhein Künstlerpaar setzt auf Strahlkraft

Der Kunstraum Berlin wurde während des Lockdowns personell extrem runtergefahren. „Dort haben wir die Eins-zu-Eins-Führungen eingeführt.“ Nach Vereinbarung können sich Einzelpersonen oder Paare zu einer Führung mit einem Künstler oder Kunsthistoriker verabreden. Während des aktuellen Lockdowns bleiben die Türen aber zu. Nur zum reinen Arbeiten ist das Weiler Künstlerpaar in Berlin, was zumindest inspirierend sei. „Es macht aber auch müde, immer neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen, denn im Endeffekt wollen wir einfach nur unsere Kunst machen und davon leben.“

Der erste Lockdown

Zum ersten Lockdown im März wurde den Künstlern schnell klar, dass die Kunst vor einer gewaltigen Krise steht, was die Verkäufe und den Stellenwert in der Gesellschaft anbelange, blickt das Paar zurück. Betroffen waren sowohl der private Bereich als auch Firmen, die sich von Kunstprojekten oder geplanten Ankäufen schnell distanzierten.

Direkt mit dem ersten Lockdown haben die beiden Künstler zwei Dinge beschlossen: „Wir horten kein Klopapier und wir kaufen viel Arbeitsmaterial, um während dieser Zeit flüssig und ohne Unterbrechung an Kunstwerken arbeiten zu können.“

Neue Online-Formate

Parallel dazu hatten sie ein kleines familiäres Technikteam unter Federführung von Felix Olif Müller zusammengestellt und den Livestream „Kunstschau am Samstagabend“ ins Leben gerufen. Bis jetzt wurde jede Woche vom Kunstraum Kieswerk, dem Kunstraum Berlin oder von diversen Auslandsaufenthalten berichtet.

Es werden fertige Kunstwerke gezeigt und besprochen, manche Kunstwerke werden von Kunsthistorikern interpretiert, andere Kunstwerke waren in verschiedenen Umfeldern zu sehen. Bei „Behind the scene“ geben die Künstler Einblicke in künstlerische Prozesse und Abläufe, aber auch die eine oder andere private Geschichte wird der Öffentlichkeit preisgegeben. Die Entstehung verschiedener Kunstwerke ist auch immer wieder Thema. Texte von Volker Scheurer fließen ebenfalls in die Sendung mit ein. Scheurer: „Andere Künstler waren auch schon mit viel Erfolg zu Gast. Und es wurden schon drei Kunstwerke live versteigert.“

Problem der Datenrate

Mittlerweile werden viele Beiträge unter der Woche aufgezeichnet, was den Druck bei den Künstlern etwas verringert – was aber auch die Qualität verbessere, da das Internet im Dreiländergarten zu schwach sei, um in höherer Qualität alles live auszustrahlen. „Phasenweise haben bis zu 5000 Personen die wöchentlichen Sendungen auf Youtube und Facebook gesehen. Die jüngste Sendung hatte auf Facebook mehr als 1500 Klicks und auf Youtube über 100. Das schwankt immer“, wissen die Künstler. Doch: „Tatsächlich wurden auch schon Touristen durch unsere Sendungen ins Dreiländereck gelockt.“ Dass die beiden Künstler viele tausend Follower auf verschiedenen Social Medias haben, trägt dazu bei.

„Die Kunstschau hat uns direkt beim ersten Lockdown aber auch den Rest des Jahres unwahrscheinlich geholfen, unsere Motivation hoch zu halten. Ohne unsere Kunstschau wären wir in ein unwahrscheinlich tiefes Loch gestürzt“, schildert das Paar.

Ein weiteres Format

Neben der Kunstschau haben beide auch ein weiteres Format in der Kunstszene im Dreiländereck platziert. So wurden bereits fünf Vernissagen im Pandemieformat veranstaltet. Das heißt: Auf fahrbaren Galeriekuben wurden bei Ausstellungsbedingungen bis zu 40 Kunstwerke in der freien Landschaft gezeigt. „Die Nabelschnur zum Kunstraum Kieswerk war im Prinzip die Stromleitung für das professionelle Licht.“

Die beiden hausähnlichen Kunstwerke „Believe Yourself“ wurden in die Ausstellungen integriert. Sehr skurrile-Veranstaltungen entstanden, freut sich das Paar. Jeweils 20 bis 30 Personen konnten die „One Evening Show“ anschauen. „Die ,Corona Vernissagen’ waren durchaus erfolgreich“, so die Bilanz. „Ein sehr interessiertes Publikum konnte sich zu dieser Zeit frei und ohne Masken bewegen, da die Flächen sehr groß waren und ein Distancing kein Problem darstellte.“