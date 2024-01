Weil am Rhein: Kultur kennt keine Grenzen

Kulturelle Bildung für alle

Großen Wert lege die Stadt auf kulturelle Bildung bei Kindern und Jugendlichen. 17 Angebote richten sich an Kinder ab drei Jahren. Diese Aufführung sind ausschließlich den Kindern und Jugendlichen vorbehalten. Vor der Aufführung werde der Inhalt besprochen, danach gebe es Gelegenheit mit den Künstlern zu sprechen, erläutert Ursprung die Vorgehensweise. Oft sei es so, dass in der Schule darüber eine Arbeit geschrieben werde. Die Tickets sind günstig. damit möglichst Viele die Veranstaltungen zu besuchen. Ein Standardticket kostet für Erwachsene 13 , für Kinder zehn Euro. Im Internet sind sie billiger, kauft man ein Abonnement, reduziert sich der Preis noch einmal. Im September werde das „Triangle“ mit Veranstaltungen auf die Straße gehen, sagt Ursprung. Da zahlen die Zuschauer gar nichts und kämen direkt mit Kunst und Kultur in Berührung.

Enger Austausch

Seit zwölf Jahre, seit Beginn des Festivals, haben die beiden Städte Weil am Rhein und Huningue zusammengengearbeitet. Kulturamtsleiter Peter Spörrer sagt, die Arbeit mit dem „Triangle“ schätze er sehr. In der Stadt Weil ist die Kulturförderung jedoch anders gelagert. Spörrer, der selbst Französisch spricht, sagt, er sei wie der Oberbürgermeister überzeugter Europäer. „Wer dicht an der Grenze lebt, muss die deutsch-französische Freundschaft pflegen.“ Allerdings sei die Sprachbarriere ein Problem. Deshalb gebe es vor allem Musikformate, wie das Dreiländerfestival auf dem Rathaus- und Sparkassengelände. Dort treten französische Gruppen auf. Das sei für alle Besucher kostenlos. Um die Sprache des Nachbarn den Menschen nahe zu bringen, tausche die Stadtbibliothek mit französischen Bibliotheken Medien aus und im bilingualen Zug des Gymnasiums am Oberrhein können Jugendliche das Abitur und das Bacalaureat absolvieren. Bei den Ausstellungsprojekte der Museumsleiterin Barbara Brutscher, die selbst in Frankreich lebt, sind die Texte zweisprachig verfasst. Sie arbeitet ebenfallls eng mit dem „Triangle“ zusammen.



Peter Spörrer Foto: Beatrice Ehrlich

Für die Lehrer sei es schwierig, sich für museumspädagogische Projekte Zeit zu nehmen. „In Frankreich wird dies im Lehrplan gefordert“, sagt sie. Großen Wert lege sie auf aktuelle Fragen. Bei der Ausstellung „Lebensader. Rhein im Wandel“ ging es unter anderem um Artenschutz, Mikroplastik und Klimawandel.



Barbara Brutscher Foto: Beatrice Ehrlich

Im Herbst 2024, erzählt sie, finde ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Stadtmuseum Schopfheim und dem Triangle statt. Werke des Künstlers und Designer Hans-Theo Baumann werden gezeigt. Die großen Teppiche werden in Huningue präsentiert, dort gebe es im Triangle die passenden Räume.



Für einige wenige Veranstaltungen gibt es noch Karten unter: https://ville-huningue.notre-billetterie.fr/billets?kld=complicite.



Für einige Veranstaltungen gibt es noch Tickets:

Festival „Compli’icte:

https://ville-huningue.notre-billetterie.fr/billets?kld=complicite