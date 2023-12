Weil am Rhein: Kulturring blickt zufrieden zurück

Es wurden sehr schöne Veranstaltungen daraus, die vom Publikum mit viel Beifall bedacht wurden. Es führte dazu, dass wir im Jahr darauf beschlossen, von Juli bis Oktober, immer am letzten Sonntag im Monat, eine Sonntagsmatinee, auszurichten. Der Erfolg mit bis zu 120 Besuchern war so groß, dass wir die Matineen im jetzt ablaufenden Jahr wieder abgehalten haben. Obwohl zwar in Planung aber noch nicht in trockenen Tüchern, liegt von einem Verein bereits auch eine Anmeldung für 2024 vor.

Sehr bemerkenswert ist, dass sich, auch bedingt durch das große Netzwerk, das unser Vorsitzender hat, drei weitere Vereine dem Kulturring angeschlossen haben. Somit ist die Mitgliederzahl, obwohl viele Vereine Austrittssorgen haben, auf erfreuliche 30 angestiegen.

Ein weiteres Indiz von Normalität brachte für uns die Jahreshauptversammlung im März dieses Jahres, an der zahlreiche Vereinsvertreter teilnahmen und uns einstimmig ihr Vertrauen für eine weitere Periode schenkten. Beschlossen wurde , dass der Kulturring zusammen mit seinen Vereinen für das von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz initiierte Projekt „1000 Bäume in zehn Jahren für Weil am Rhein“ einen Baum spenden wird. Einige Vereinsvertreter waren so begeistert von der Idee, dass spontan schon von einer Einweihungsfeier gesprochen wurde.

Ein Baum für den Läublinpark

Alles muss jedoch noch etwas warten, da nach Rücksprache mit dem städtischen Grünplaner Stephan Fischer, sich beide Seiten dazu entschlossen haben, erst nächstes Jahr bei einer nötigen Ersatzpflanzung für einen morschen Baum im Läublinpark tätig zu werden.

Das wäre nicht nur symbolisch für die erfolgreichen Matineen, sondern auch passend, weil 1924, also dann genau vor 100 Jahren, der damalige Besitzer des Läublinhofs, Karl Müller, für die evangelische Jugend eine Naturbühne im Park errichten ließ, um sie für Theateraufführungen nutzen zu können. Beweis dafür ist eine Skizze von Adolf Glattacker, die während der Bauarbeiten entstanden ist.

Viel Andrang am Merguez-Stand

René Winzer: Obwohl wir kein Vereinsheim oder Probelokal finanzieren müssen, sind wir nicht von Ausgaben wie für die Internetseite oder eine Haftpflichtversicherung verschont. So nutzte ich als Vorsitzender die Chance, dass Vereine am 3-Länder-Stadt-Festival, dem ehemaligen Bläserfestival, die Möglichkeit geboten wurde, zu wirten. An einem Grillstand, an dem ich mit viel Spaß, zusammen mit einem Profi an beiden Tagen stand, boten wir sehr erfolgreich Merguez feil, was der Vereinskasse gut tat.

Monika Merstetter: Die Frage, was uns antreibt, stellt sich für uns als Vorstandsteam überhaupt nicht. Jede einzelne Stunde ist es wert, in das reichhaltige Kulturleben in der Stadt investiert zu werden. Das ist die Basis. Wir alle ziehen an einem Strang, was auch auf der Art und Weise beruht, wie unser Vorsitzender uns als Team immer in alle Entscheidungen mit einbezieht.

Weitere Infos: E-Mail an kontakt@kulturring-weil-am- rhein.de oder Internetseite www.kulturring-weil-am-rhein.de