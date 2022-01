Weil am Rhein Kulturring zwischen Sorge und Zuversicht

Weil am Rhein. Die Mitgliedsvereine des Kulturrings Weil am Rhein bangen um die Veranstaltungen im Jahr 2022. Die neue Omikron-Variante bringt den Vorständen wie in den vergangenen beiden Jahren keine Planungssicherheit für Veranstaltungen, heißt es in einer Mitteilung des Kulturrings. Auch der Vorsitzende René Winzer habe keinen Tipp parat, „wie das alles aufgefangen werden kann, was an Probenstunden und finanziellen Einnahmen fehlt“. Es könne nur gehofft werden, dass es zu keiner weiteren Fluktuation von Mitgliedern bei den Vereinen kommt – das wäre zusätzlich verheerend. Winzer versuche in Erfahrung zu bringen, ob es in Baden-Württemberg einen Fonds gibt, der generell für die gebeutelten Vereine des Kulturrings zuständig ist. Er bekomme jedoch nur zu hören, dass die einzelnen Vereine sich an ihre Verbände wenden müssen, teilt er mit.